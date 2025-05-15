В Наро-Фоминске обустроят восемь новых пешеходных маршрутов

В Наро-Фоминске планируется создание сети удобных пешеходных маршрутов по восьми адресам.

Эта инициатива, запущенная в 2021 году по предложению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, направлена на повышение комфорта жителей области. Программа «Народные тропы» предполагает обустройство дорожек, соединяющих наиболее востребованные объекты инфраструктуры – автобусные остановки, медицинские учреждения, образовательные и детские организации.

В Наро-Фоминском муниципальном округе обустройство «народных троп» затронет следующие адреса:

Апрелевка, Парковая улица, дом 8/1;

Наро-Фоминск, Полубоярова улица, дом 3 (предусмотрено создание двух отдельных участков);

Наро-Фоминск, Профсоюзная улица, вблизи школы (два отдельных участка);

Наро-Фоминск, Ленина улица (три участка, в том числе в районе военкомата);

Васильчиново, дом 8, в направлении школы;

Посёлок станции Архангельский, Гагарина улица, дом 2;

Апрелевка, Горького улица, дома 5, 6, 8, 9, 34;

Деревня Симбухово, от улицы Прудская до улицы Нарская, дом 12.

Работы по благоустройству будут реализованы в рамках региональной программы, направленной на создание современной и комфортной городской среды.