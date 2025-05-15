В Наро-Фоминске обустроят восемь новых пешеходных маршрутов
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа]
В Наро-Фоминске планируется создание сети удобных пешеходных маршрутов по восьми адресам.
Эта инициатива, запущенная в 2021 году по предложению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, направлена на повышение комфорта жителей области. Программа «Народные тропы» предполагает обустройство дорожек, соединяющих наиболее востребованные объекты инфраструктуры – автобусные остановки, медицинские учреждения, образовательные и детские организации.
В Наро-Фоминском муниципальном округе обустройство «народных троп» затронет следующие адреса:
Апрелевка, Парковая улица, дом 8/1;
Наро-Фоминск, Полубоярова улица, дом 3 (предусмотрено создание двух отдельных участков);
Наро-Фоминск, Профсоюзная улица, вблизи школы (два отдельных участка);
Наро-Фоминск, Ленина улица (три участка, в том числе в районе военкомата);
Васильчиново, дом 8, в направлении школы;
Посёлок станции Архангельский, Гагарина улица, дом 2;
Апрелевка, Горького улица, дома 5, 6, 8, 9, 34;
Деревня Симбухово, от улицы Прудская до улицы Нарская, дом 12.
Работы по благоустройству будут реализованы в рамках региональной программы, направленной на создание современной и комфортной городской среды.