В Наро-Фоминске определился победитель отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках»

Десять лучших команд округа Наро-Фоминск боролись за проход в финал фестиваля «Город танцует в парках» во время отборочного этапа. Его ярко провели под чутким наблюдением жюри, состоявшего из профессионалов своего дела.

Лучшие коллективы Наро-Фоминска поборолись за проход в финал фестиваля «Город танцует в парках». Десять команд танцевали перед опытным жюри, где находился заслуженный артист России и председатель фестиваля Егор Дружинин, а также популярный хореограф Александр Могилев. Они вынесли свои мнения и оценки, отметив достойное выступление многих команд. Лучшими признали ансамбль танца детской хореографической школы округа «Филигрань».

«В этом году у нас было представлено 27 номеров, но отобрали только 10, потом из этих 10 отберут только один. Я хочу пожелать всем удачи, хорошего настроения, прекрасных впечатлений», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

В конце отборочного этапа конкурса в Наро-Фоминске перед жителями и гостями округа выступили звезды шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Также провели мастер-класс под опытным руководством Анастасии Чередниковой.