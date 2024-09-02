В Наро-Фоминске открылась обновленная школа им. Героя Советского Союза Лебедева

Одна из старейших школ округа серьезно преобразилась после капремонта. Учреждение теперь не только носит имя Героя, но и отражает космическую тематику. Это стало изюминкой образовательного учреждения.

Наро-Фоминская школа №9 открылась после капитального ремонта. Учебное заведение, носящее гордое имя Героя Советского Союза летчика-космонавта Валентина Лебедева, открыло свои двери на День знаний.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

В здании обновили оборудование, добавили больше света и простора, в том числе и в коридорах, улучшили кабинеты и другие зоны. Как отметила замглавы округа Светлана Малыхина, школа №9 рассчитана на 1100 учащихся.

«Особые поздравления главным героям праздника – первоклассникам. В Наро-Фоминском городском округе в этом году 2450 первоклассников, что на 58 человек больше, чем в прошлом», — рассказал глава округа Роман Шамнэ.

Примечательно и то, что в Наро-Фоминске этот учебный год стал первым для 11 молодых специалистов перспективных направлений. Среди них психологи, учителя по иностранному и русскому языкам, логопеды и многие другие. Роман Шамнэ поздравил каждого с началом учебного года и пожелал достигать всех поставленных целей.