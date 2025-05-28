В Наро-Фоминске открыли памятник Герою Советского Союза Никифору Маркову
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа]
28 мая 2025 года в Наро-Фоминске состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся земляку – Никифору Николаевичу Маркову, на Алее Героев города.
Монумент посвящен памяти Никифора Николаевича Маркова, уроженца Наро-Фоминска, отважного воина, Героя Советского Союза и разведчика из 496-й отдельной разведывательной роты 236-й стрелковой дивизии, входившей в состав 46-й армии Степного фронта.
Никифор Николаевич Марков родился 10 марта 1916 года в деревне Чуваш-Отары Марийской АССР в семье крестьян. Получил образование на рабочем факультете при Горьковском институте инженеров водного транспорта, затем трудился на судоремонтном заводе «Красный Волгарь» в поселке Звенигово Марийской АССР. В 1939 году, достигнув 23-летнего возраста, был призван на службу в ряды Красной Армии. С января 1942 года, будучи младшим сержантом, Никифор Николаевич принимал активное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе разведывательной роты. 26 сентября 1943 года, выполняя задание разведчика 496-й отдельной разведывательной роты, он в составе разведывательной группы успешно форсировал реку Днепр в районе села Сошиновка Днепропетровской области, Украина.
В ожесточенных боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра Никифор Николаевич уничтожил восемь немецких солдат и одного офицера, а также захватил вражеский ручной пулемет. В том же, 1943 году, в одном из сражений он получил тяжелое ранение, которое потребовало длительного лечения в госпитале. В 1944 году, после восстановления, был демобилизован.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года, за исключительное выполнение боевых задач и проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, младшему сержанту Маркову Никифору Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». В 1943 году, в одном из боев, он получил тяжелое ранение. После выписки из госпиталя, в 1944-м году, отважный разведчик был демобилизован.
После демобилизации из армии, по состоянию здоровья, в 1944 году, Марков Никифор Николаевич проживал и работал в Казани до 1952 года. В 1952 году он перебрался в Наро-Фоминск, где до выхода на пенсию трудился на Наро-Фоминском шелковом комбинате. Умер Никифор Николаевич 11 августа 1997 года в возрасте 81 года.
Похоронен Герой на кладбище в деревне Пашково.
Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны - это не просто формальность, это выражение глубокой признательности и стремление к миру и справедливости.
«Хочу поблагодарить родных и близких Никифора Николаевича, председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадия Пантелеймоновича Пензова, наших поисковиков и историков, без чьих усилий сегодняшнее событие не состоялось бы. Считаю глубоко символичным, что памятник мы открываем в год 80-летия Великой Победы. К великому сожалению, участников Великой Отечественной войны остается с каждым годом все меньше, и наш долг – передавать память об их подвиге новым поколениям. Вечная слава тем, кто погиб за Родину!»,- сказал глава округа Роман Шамнэ.