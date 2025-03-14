В Наро-Фоминске открыли памятную доску известному поэту-земляку Логинову

Открытие состоялось 13 марта, в День рождения поэта. Доску разместили на фасаде дома, где Александр Логинов долгое время жил и создавал свои произведения. Здесь собрались представители администрации Наро-Фоминска, юные жители города, коллеги и единомышленники. Почтили память поэта и его стихами: их с выражением прочитали ученики местных школ № 4 им. В.В.Завадского и №5.

Сам Александр Федорович — уроженец Саратовской области. Там он окончил танковое училище и отслужил в Кантемировской дивизии. В будущем он получил диплом военно-политического училища. Изначально занимался преподаванием военного дела и психологии. Во время обучения в педагогическом институте им. Крупской в Москве Логинова назначили директором Наро-Фоминской школы №6. До 1999 года он работал в системе образования округа. Также являлся директором средней школы №4 Наро-Фоминска, избирался районным депутатом и возглавлял Комиссию по народному образованию при Совете депутатов.

Где бы не трудился Александр Логинов — везде происходил мощный толчок развития. Он является примером блестящей работы для современных писателей и учителей. Вклад земляка неоценим. Он оказал влияние на культуру, образование и социально-экономическое развитие района. За все заслуги в 1999 году его признали «Почетным гражданином Наро-Фоминского района». Логинова не стало в сентябре 2023 года в возрасте 93-х лет, но его труд и талант будут помнить и чтить, передавая знания будущим поколениям.