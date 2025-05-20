В Наро-Фоминске открыли парту в память о Герое СВО Геннадии Карпове

Теперь школьники смогут знакомиться с биографией Героя, погибшего прошлым летом в зоне проведения специальной военной операции. Имя Геннадия Карпова стало олицетворением глубокой любви к Отечеству и самоотверженной защиты интересов страны.

На мероприятии присутствовали близкие родственники Геннадия, педагогический состав, ученики и представители администрации города. Участники церемонии выразили свою признательность Герою, возложив цветы и почтив его память минутой молчания. Первыми, кто удостоился чести занять «Парту Героя», стали ученики третьего класса, показавшие выдающиеся результаты в учёбе, творчестве и спорте.

Посетители также осмотрели экспозицию школьного музея, где собраны ценные и редкие предметы, собранные при поддержке неравнодушных людей. Выставка включает в себя материалы, посвященные Великой Отечественной войне, а также истории успеха выпускников школы разных лет, в том числе тех, кто принимал участие в боевых действиях и является ветераном локальных конфликтов. Семья Геннадия Карпова передала в дар музею несколько личных вещей Героя, которые пополнили музейную коллекцию.

Стоит отметить, что на территории Наро-Фоминского городского округа уже установлено более 40 подобных «Парт Героев». Воспитание патриотизма играет ключевую роль в образовательном процессе, направленном на формирование ценностей у молодого поколения.