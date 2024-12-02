В Наро-Фоминске отпраздновали 145-летие холдинговой компании «Элинар»

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил мероприятие, чтобы поздравить сотрудников. Не многие российские компании просуществовали столь длительный период. Роман Шамнэ отметил, что предприятие прошло длительный период развития. Благодаря усилиям его сотрудников бумажная фабрика со временем превратилась в международный холдинг. Руководству приходилось реагировать не только на внутренние проблемы, ведь за 145 лет в стране происходили различные исторические события.

Большинство сотрудников предприятия проживает в Атепцево. Именно благодаря их труду и целеустремленности холдинг вносит свой вклад в укрепление оборонного щита России, изготавливая электроизоляционные материалы. Однако направления деятельности компании широкие. В частности, проходят работы по производству собственного отечественного инкубационного яйца, которые были поддержаны региональным правительством. Компания также выступает инвестором для некоторых промышленных предприятий в Котово.

Во время праздничного мероприятия глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил памятные награды лучшим сотрудникам и ветеранам «Элинара». В церемонии также принимали участие представители нескольких министерств Правительства Московской области. В честь 145-летия предприятия была выпущена памятная медаль. Генеральный директор АО «Холдинговая компания «Элинар» Игорь Куимов высказал мнение, что такая награда — самая почетная для каждого сотрудника.

Праздничным подарком стало выступление на сцене детей сотрудников и творческих коллективов.