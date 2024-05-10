В Наро-Фоминске отпраздновали 79-ю годовщину Великой Победы

Сотни жителей городского округа Наро-Фоминск поучаствовали в торжественных памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эту особую дату встретили с цветами, песнями, а также демонстрацией вооружений и парадом военной техники.

Семьи, молодежь, волонтеры, юнармейцы, депутаты, глава округа Роман Шамнэ и, конечно, ветераны ВОВ, поучаствовали в торжественных мероприятиях Дня победы. Присутствовали также воины гвардейской Кантемировской дивизии и почетные гости. Все объединились для того, чтобы вспомнить о павших предках, отважных земляках и людях, которые стоят на защите Родины и сегодня. Участники митинга собрались у памятника неизвестному солдату и у Вечного огня. Несколько слов на шествиях Победы сказал глава муниципалитета.

«Не случайно Наро-Фоминску присвоено почетное звание Город воинской славы, а город Верея и село Каменское, где также шли ожесточенные бои с гитлеровцами, стали Населенными пунктами воинской доблести. Война тогда пришла в каждый дом, коснулась каждой семьи многонационального Советского Союза, унесла миллионы жизней наших соотечественников. И сегодня мы вспоминаем и чествуем героев, ковавших Победу, трудившихся в тылу, восстанавливавших разрушенную страну», — сказал Роман Шаманэ.

Глава округа выразил уверенность, что Россия установит правду и одержит победу на СВО, повторив подвиги дедов и прадедов.