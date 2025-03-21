В Наро-Фоминске ответили на вопросы родителей детей-инвалидов о реабилитации и мерах поддержки

Представители ведомств Наро-Фоминского городского округа встретились с родителями детей-инвалидов, чтобы ответить на их вопросы и обсудить актуальные меры поддержки.

Мероприятие состоялось в ЦДК «Звезда». В нем приняли участие представители Министерства социального развития Московской области, администрации Наро-Фоминского городского округа и организаций, которые специализируются на вопросах социального обеспечения населения. Родители задавили вопросы по теме реабилитации, социальной поддержки и системы образования.

Кроме того, участники обсудили алгоритм получения технических средств реабилитации при условии применения электронного сертификата, правила оказания помощи при достижении совершеннолетнего возраста детей. Спикеры озвучили особенности оказания помощи в оформлении инвалидности и улучшении жилищных условий. Многие вопросы удалось решить во время прямого диалога. Традиционно те, которые требуют более детального изучения, взяты под контроль.

Встречи в подобном формате позволяют семьям детей-инвалидов получать достоверную информацию.