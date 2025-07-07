В Наро-Фоминске первые семьи получили сертификаты на приобретение новой недвижимости
Фото: [Администрация Наро-Фоминского городского округа]
4 июля в администрации Наро-Фоминского городского округа прошла значимая церемония – четыре семьи первыми в текущем году получили сертификаты, дающие право на приобретение современной недвижимости.
Эта возможность появилась благодаря реализации региональной программы Московской области, направленной на переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
Обеспечение граждан достойным и надежным жильем является ключевой задачей. С каждой семьей, покидающей аварийное здание, улучшается общее качество жизни в Московской области. Этот момент неоднократно акцентировал внимание губернатор Андрей Воробьев.
В Наро-Фоминском городском округе запланировано расселение 25 многоквартирных домов, и жильцы этих зданий также смогут воспользоваться программой и получить новые квартиры.
«Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше семей перестали сталкиваться с проблемой аварийного жилья и смогли жить в комфортных условиях», - подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.