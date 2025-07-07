В Наро-Фоминске первые семьи получили сертификаты на приобретение новой недвижимости

4 июля в администрации Наро-Фоминского городского округа прошла значимая церемония – четыре семьи первыми в текущем году получили сертификаты, дающие право на приобретение современной недвижимости.

Эта возможность появилась благодаря реализации региональной программы Московской области, направленной на переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Обеспечение граждан достойным и надежным жильем является ключевой задачей. С каждой семьей, покидающей аварийное здание, улучшается общее качество жизни в Московской области. Этот момент неоднократно акцентировал внимание губернатор Андрей Воробьев.

В Наро-Фоминском городском округе запланировано расселение 25 многоквартирных домов, и жильцы этих зданий также смогут воспользоваться программой и получить новые квартиры.