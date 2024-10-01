В Наро-Фоминске презентовали книгу «Почетные граждане земли Наро-Фоминской»

Работа инициативной группы по созданию книги о почетных гражданах округа стартовала в декабре 2023 года. Члены комиссии собирали данные о выдающихся людях, которые жили на территории муниципалитета и работали ради его процветания. Жизнь каждого горожанина, тем более выдающегося, — частица истории родного края. В округе проживало и живет на данный момент большое количество почетных граждан.

Презентация долгожданной книги состоялась в зале заседаний Администрации в четверг, 26 сентября. Глава округа Роман Шамнэ поделился, какому событию было приурочено издание памятной книги.

«Более ста тридцати историй и биографий. Все они, от победоносного маршала Жукова до современных деятелей военной, культурной, промышленной и социальных сфер, стали теперь доступны широкой аудитории читателей. И мне кажется глубоко символичным, что выпуск книги приурочен к грядущему юбилею Великой Победы. Ведь все ее герои внесли и продолжают вносить свой вклад в победные свершения нашей великой страны»,— сказал глава округа Роман Шамнэ.

Создатели книги признались, что иногда во время рабочего процесса возникали сложности. Например, невозможно было найти 18 фотографий. В итоге длительные поиски в архивах оказались эффективными. Книга предназначена для широкой аудитории.