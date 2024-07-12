В Наро-Фоминске продолжаются работы по благоустройству Бобруйского сквера

В Наро-Фоминске продолжают совершенствовать общественные пространства. Одно из них — Бобруйский сквер, где активно проводят благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Согласно плану благоустройства, Бобруйский сквер оснастят новыми современными площадками с резиновым и износостойким покрытием. Одну установят для детей, другую — для занятий спортом и иных активностей. Помимо этого на месте обновят лавочки, урны и тропиночные сети, где будет комфортно прогуляться на свежем воздухе. Не забыли и про любителей велоспорта: для них также определят тропы для катания. Каждый посетитель сквера сможет найти занятие на свой вкус.

«Благодаря этим изменениям, сквер станет еще более привлекательным местом для активного отдыха и приятного времяпровождения. А символ нашего сквера, всем известный бобер, подаренный городом-побратимом Бобруйском из Республики Беларусь, по-прежнему будет встречать гостей обновленного сквера», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Напомним, Наро-Фоминск является городом-побратимом Бобруйска. Договор о породнении подмосковного округа и белорусского города был подписан в 2005 году. Бобра соседи подарили спустя два года после этого, благодаря чему и появился целый Бобруйский сквер.