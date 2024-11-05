В Наро-Фоминске прошел Кубок России по грэпплингу

С каждым годом все больше молодых жителей округа увлекаются данным видом борьбы. А местный культурно-спортивный комплекс помогает юным спортсменам стать настоящими чемпионами!

Сила воли, стремление к победе и желание не останавливаться на достигнутом – вот что объединяет всех спортсменов, принявших участие в Кубке России по грэпплингу и грэпплингу-ги в Наро-Фоминском городском округе.

Соревнования традиционно прошли на базе Культурно-спортивного комплекса «Нара». Сам муниципалитет уже давно получил статус центра спортивных единоборств подмосковного и всероссийского масштаба. Ведь именно здесь проводятся самые престижные турниры, в том числе – и международные.

Благодаря им спортсмены из года в год подтверждают свои высокие результаты! Этот раз не стал исключением. Почти 300 мастеров по грэпплингу приехали из 37 регионов России, чтобы в честной борьбе побороться за звание лучших их лучших.

В открытии соревнований традиционно принял участие глава Наро-Фоминского городского округа, который также является президентом Всероссийской федерации грэпплинга. Роман Шамнэ пожелал чемпионам удачи и спортивного везения. А тренерскому составу – собрать достойную сборную, которая будет представлена на чемпионате Европы в следующем году.

Администрация городского округа приложила все усилия для создания необходимой инфраструктуры, позволяющей проводить такие соревнования на высоком уровне. Ведь спортсмены нуждаются не только в площадке для состязаний, но и в подходящих условиях для тренировок, качественном питании, а также в комфортном отдыхе.

В финальной схватке за главный приз сошлись женщины в 6 весовых категориях и мужчины в 9. Те, кому удастся завоевать Кубок России, получат шанс подняться на новый уровень – их ждет участие в международных соревнованиях.

У каждого из спортсменов была своя причина, которая подтолкнула их к выбору именного этого стиля единоборств. Так, к примеру, девушки нередко обращают на него внимание в целях самообороны. Мужчин же привлекает возможность физического развития и не только.

Грэпплинг действительно оправдывает ожидания молодых людей. Ведь этот динамичный вид борьбы сочетает в себе сразу несколько техник. Овладев им в полной мере, можно быстро достичь победы над противником. Поэтому не удивителен тот факт, что популярность грэпплинга уверенно растет.