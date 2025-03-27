В Наро-Фоминске прошел масштабный профориентационный фестиваль «Путь навыков» для школьников

В Наро-Фоминске состоялся второй ежегодный профориентационный фестиваль «Путь навыков», собравший около 700 учащихся 8-9 классов из всех школ городского округа.

Мероприятие проходило в КСК «Нара» и было организовано Центром опережающей профессиональной подготовки.

Фестиваль «Путь навыков» — это комплексная площадка, на которой образовательные учреждения демонстрируют востребованные профессии, рассказывают о необходимых навыках и возможностях трудоустройства, а также выявляют перспективные кадры среди старшеклассников. По словам заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Светланы Малыхиной, фестиваль призван помочь школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

В рамках фестиваля школьники смогли посетить мастер-классы от ведущих техникумов и колледжей Наро-Фоминска, Можайска и Одинцово. Среди них были: Всероссийский государственный университет юстиции, Одинцовский техникум, Можайский техникум, Наро-Фоминский техникум и Современный бизнес-колледж. Были представлены самые разные направления — от криминалистики и парикмахерского искусства до электромонтажа и веб-разработки. Помимо образовательных учреждений, на фестивале присутствовали представители местных предприятий, таких как Наро-Фоминский машиностроительный завод, «Префаб технологии», АО «Центральная ППК» и ООО «ВЕКА Рус», что позволило школьникам узнать о реальных перспективах трудоустройства.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

Формат фестиваля позволил школьникам пройти несколько этапов знакомства с различными профессиями и даже попробовать себя в деле. Особое внимание уделялось практической составляющей: школьники могли поработать за станком под руководством опытных мастеров, в том числе заместителя главы округа Светланы Малыхиной, которая, по словам преподавателя Наро-Фоминского техникума Тамары Дырлой, показала себя на удивление талантливой сварщицей.