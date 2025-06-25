В Наро-Фоминске прошел выездной прием для участников программы «Активное долголетие»

Обычно это место известно своими спортивными мероприятиями и достижениями, но в этот раз аудитория оказалась не менее активной — это участники программы «Активное долголетие», которая стала одним из самых востребованных проектов губернатора Московской области Андрея Воробьева среди жителей Подмосковья пенсионного и предпенсионного возраста.

Вопросы, адресованные главе округа и его заместителям, вновь продемонстрировали, что для наших пожилых граждан на первом месте стоит не только их личное благосостояние, но и комфорт и благоустройство окружающей среды — дворов, улиц, домов. Особую актуальность приобрели проблемы с функционированием ливневой канализации в различных районах города.

Глава округа Роман Шамнэ поручил руководителю Территориального управления Наро-Фоминска провести тщательную проверку указанных объектов и оперативно устранить неполадки. Благодаря присутствию на приеме представителей управляющих компаний, отвечающих за обслуживание жилого фонда, многие вопросы удалось решить непосредственно на месте.

В этот раз прием запомнился новым форматом: рядом с КСК «Нара» развернул работу мобильный рентген-кабинет ФАПа. Участникам программы «Активное долголетие» была предоставлена возможность пройти маммографию и рентгенографию в удобное время. Таким образом, мероприятие объединило в себе не только возможность обсудить важные вопросы, но и доступ к необходимым медицинским услугам. Вероятно, этот формат будет успешно применяться и в будущем.