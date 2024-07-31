В Наро-Фоминске прошло выездное совещание с сотрудниками подрядной организации

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков, начальник ТУ Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов провели выездное совещание с жильцами дома 34 по улице Профсоюзная в Наро-Фоминске.

На встрече также присутствовали руководители подрядной организации. Поводом для проведения выездного совещания стала встреча с семьями участников спецоперации. Такие мероприятия проходят на регулярной основе. Люди рассказывают представителям местной администрации о проблемах, с которыми сталкиваются. Преимущественно горожане обеспокоены вопросами благоустройства дворов, сроками капитального ремонта многоквартирных домов, ремонтом и уборкой подъездов.

На одной из таких встреч жильцы дома 34 подняли вопрос о благоустройстве территории двора. Представители администрации округа, подрядной компании и горожане оценили работу, которая была выполнена ранее. Присутствующие также ознакомились с реальными планами по благоустройству общего двора домов 34 улицы Профсоюзная и 23 улицы Латышская.

«В ходе встречи дали жителям необходимые разъяснения: санация деревьев, асфальтирование проезжей части двора, ремонт входных групп, установка детской площадки запланированы и будут проведены до конца летнего сезона. Что касается обустройства парковки, то горожанам объяснили, что необходимо провести собрание жителей, и тогда по результатам голосования двор будет включен в план комплексного благоустройства», — прокомментировал заместитель главы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков

Обход территории Наро-Фоминска на этом не завершился. Руководители округа и города проследовали к дому 35. Жильцы дома приняли участие в голосовании, по итогам которого специалисты приступили к комплексному благоустройству двора и обустройству автомобильной парковки. Работы находятся в активной стадии.