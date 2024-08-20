В Наро-Фоминске прошло заседание по разработке программы «Живая река»

В пятницу, 16 августа, в Наро-Фоминске состоялось второе заседание координационного совета по разработке программы «Живая река», ориентированной на сохранение водных объектов на территории муниципалитета.

Инициаторами экологической акции «Живая река» стали сотрудники компании «Элинар». Администрация Наро-Фоминского городского округа положительно отреагировала на предложение. Организаторы проекта также заручились поддержкой Общественной и Торгово-промышленной палаты. Программа реализовывается в муниципалитете много лет. В 2017 году акция была удостоена премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

В нынешнем году поступило предложение о смене формата акции. Предложено максимально задействовать в проекте активных горожан, школьников, бизнесменов и представителей промышленных предприятий.

«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, политических партий и образовательных учреждений позволит привести в порядок территорию реки протяженностью в несколько десятков километров, оживить воды родной реки и повысить уровень экологической безопасности нашего округа», — подытожил заместитель главы Наро-Фоминского г.о. Андрей Михайлов.

Представителям координационного совета предоставили несколько месяцев, чтобы они изучили законодательную базу и составили план мероприятий, направленных на оздоровление реки. Также им предстоит создать список предприятий и организаций, расположенных вблизи реки. В рамках проекта его участникам предстоит собрать и вывести мусор, убрать поваленные деревья, удалить засоры в русле реки.

В состав Координационного совета вошли члены ТПП НФ, сотрудники администрации муниципалитета, окружного Совета депутатов, Общественной палаты округа, Молодежного парламента, Управления по образованию и Молодежного комплексного центра.