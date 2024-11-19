В Наро-Фоминске провели конкурсный отбор кандидатов в Молодежный парламент

В Молодежный парламент при Совете Наро-Фоминского городского округа рассматривают кандидатуры инициативных ребят, которые смогут реализовать свои идеи и помочь развитию молодежной политики в муниципалитете. С 19 ноября стартовал официальный отбор, который провели под контролем конкурсной комиссии.

Кандидаты от 14 до 35 лет из Наро-Фоминского округа выступили перед жюри, в которое вошли депутаты Совета депутатов, представители администрации и руководители общественных организаций. В ходе конкурса ребята рассказали о себе, своих планах и поделились идеями, которые хотели бы воплотить в жизнь. Также кандидаты отвечали на вопросы комиссии.

Многие достойно представили себя и заинтересовали слушателей. По итогу из кандидатов отберут 20 будущих членов Молодежного парламента. Протокол с результатами подготовят в течение двух рабочих дней.

Первое заседание парламента пройдет не позднее, чем через 7 рабочих дней после подведения итогов конкурсного отбора. Таким образом оперативно начнут работу и реализацию важных проектов.