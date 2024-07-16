В Наро-Фоминске провели продуктивное оперативное совещание

Еженедельное оперативное совещание провели в Наро-Фоминской администрации, что позволило оценить проведенную работу и наметить ряд актуальных задач. Глава муниципалитета Роман Шамнэ также дал ряд важных поручений.

Глава округа и его заместители провели рабочую встречу, где обсудили важные вопросы об улучшении жизни Наро-Фоминского городского округа. Ключевыми стали темы о подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Как напомнил Роман Шамнэ, до сентября подрядчики должны сдать полностью отремонтированные объекты. Речь про три школы и один детский сад. Капремонт в настоящее время продолжается в Алабинской, Ново-Ольховской и Наро-Фоминской школах. Обновляется и детсад в поселке Селятино.

Помимо этого уделили внимание безопасности педагогов, воспитателей и детей. Для этого до августа проведут проверки школ и территорий, их проведет специальная межведомственная комиссия. Муниципальные учреждения также должны проверить работоспособность коммунальной уборочной техники и отчитаться об этом до 1 сентября Комитету по ЖКХ.

Как отметил глава округа, до 15 июля удалось заключить 238 дополнительных соглашений с региональным оператором и СНТ. Оценил он также работу замов, УК и подрядчиков.

«На 15 июля промыто и обрисовано 539 многоквартирных домов, что составляет 53% от общего плана. За выходные управляющими компаниями было внесено еще 38 паспортов. Дал поручение территориальным управлениям провести повторную проверку территорий совместно с представителями ТСЖ и управляющими компаниями, чтобы проконтролировать качественное выполнение плана», — оценил итоги работ Роман Шамнэ.

В очередной раз напомнили про подготовку к отопительному сезону. Важно провести реконструкцию котельных, проверить системы снабжения, чтобы население осенью-зимой получало надежное и бесперебойное тепло и воду.

Традиционно в округе продолжают напрямую взаимодействовать с жителями. Для этого проводят обходы и назначают встречи при участии заместителей главы. На текущую неделю запланировано девять обходов, пять встреч и одна выездная администрация в Шустиково.