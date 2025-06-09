В Наро-Фоминске провели встречу с семьями участников СВО

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Важное мероприятие предоставило возможность для прямого общения между семьями участников специальной военной операции и местными чиновниками.

В совещании приняли участие заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова, председатель Совета депутатов округа Геннадий Пензов, уполномоченный по защите прав человека в Московской области Ирина Фаевская, а также руководитель областного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Обсуждались широкий спектр проблем, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, включая вопросы предоставления социальной помощи, порядок оформления льгот и доступность медицинской помощи. Все заявленные вопросы были зафиксированы и взяты на контроль. Местные власти выразили готовность оказывать всемерную поддержку семьям тех, кто участвует в спецоперации.

Ирина Фаевская акцентировала внимание на необходимости соблюдения прав военнослужащих и их близких, пообещав индивидуальный подход к рассмотрению каждого обращения.