В Наро-Фоминске проверили десятки объектов торговли иностранных граждан
Фото: [пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.]
В г.о. Наро-Фоминск прошел рейд по контролю за осуществлением торговли иностранными гражданами. Мероприятие провели представители администрации муниципалитета совместно с сотрудниками Министерства сельского хозяйства продовольствия Подмосковья, МВД и ГУРБ.
Целью рейда было проверить, соблюдают ли иностранные граждане миграционное законодательство и правила торговли. Было проверено не меньше 20 точек. Из них 15 стационарных и четыре нестационарных торговых объекта. Также осмотрели одну локацию, работающую как дорожный сервис.
В ходе мероприятия на 5 локациях обнаружены нарушения. У 30 иностранных граждан проверили документы. Правоохранители составили семь протоколов: шесть за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, один — за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Нарушителям предстоит выплатить штрафы в размерах пять и семь тысяч рублей соответственно.
«Такие проверки играют важную роль в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности на территории нашего города. Важно, чтобы трудовые отношения строились на основе уважения к законам и интересам всех граждан», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.