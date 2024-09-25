В Наро-Фоминске проверили десятки объектов торговли иностранных граждан

В г.о. Наро-Фоминск прошел рейд по контролю за осуществлением торговли иностранными гражданами. Мероприятие провели представители администрации муниципалитета совместно с сотрудниками Министерства сельского хозяйства продовольствия Подмосковья, МВД и ГУРБ.

Целью рейда было проверить, соблюдают ли иностранные граждане миграционное законодательство и правила торговли. Было проверено не меньше 20 точек. Из них 15 стационарных и четыре нестационарных торговых объекта. Также осмотрели одну локацию, работающую как дорожный сервис.

В ходе мероприятия на 5 локациях обнаружены нарушения. У 30 иностранных граждан проверили документы. Правоохранители составили семь протоколов: шесть за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, один — за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Нарушителям предстоит выплатить штрафы в размерах пять и семь тысяч рублей соответственно.