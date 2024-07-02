В Наро-Фоминске реконструируют мозаичное панно «Мы наш, мы новый мир построим!»

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ и президент торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Шаповалов проконтролировали ход работ по восстановлению мозаичного панно «Мы наш, мы новый мир построим!».

Панно размещено на одном из корпусов Шелкового комбината, который в настоящее время уже не функционирует. Решение о его реставрации согласовали три года назад. Работы начались в нынешнем году, потому что большое количество времени ушло на поиски реставраторов. Подобное восстановление требует особенного профессионализма и мастерства.

Финансирование реставрации частично осуществляет Благотворительный фонд Владимира Потанина. Представители Культурного центра «Fabrik» ранее подали заявку на грант в номинации «Индустриальный эксперимент» и одержали победу. Размер полученного гранта составил 1,5 миллиона рублей.

Однако на реставрацию панно требовалось три миллиона рублей. Помощь городу оказали представители ГК «Остов». Они перевели недостающую часть суммы.

«Мозаичное панно одно из самых больших в стране. И, конечно же, не утратить такое наследие — одна из важнейших задач», — отметил глава Роман Шамнэ.

Реставратор и представитель художественного бюро «ArtWorker» Никита Поляков проинформировал, что в настоящее время на объекте выполняется восстановление участков, которые были утрачены полностью. Для этого специалисты используют в первую очередь фотографии и различные источники информации. На двух больших участках рисунок уже практически не виден. Параллельно прорабатывают остальные менее поврежденные участки панно. По всей поверхности мозаики также воссоздают осыпавшуюся смальту.

Реставраторы намерены выполнить затирку объекта. Выбранный цвет полностью идентичный натуральному. Это позволит придать произведению искусства особенной аутентичности. В течение ближайших 2 — 3 недель работы должны быть завершены.