В Наро-Фоминске состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Михаилу Федоровичу Столбову

28 мая 2025 года на территории Шелкового комбината была установлена мемориальная доска в честь Михаила Федоровича Столбова – человека, на плечах которого лежала ответственность за развитие ключевого для города предприятия на протяжении многих лет.

Его карьерный путь начался с позиции ученика слесаря и завершился должностью заместителя директора комбината. Однако, мирная жизнь была прервана Великой Отечественной войной. За проявленные мужество и героизм Михаил Федорович был удостоен Ордена «Красная Звезда» и пяти медалей: «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». В 1959 году он занял пост руководителя комбината, оставаясь на этом посту до 1972 года. Под его руководством стартовало строительство Южного микрорайона, были построены детские учреждения для работников фабрики, и осуществлялось развитие городской инфраструктуры и промышленного сектора. Михаил Федорович искренне заботился о своих сотрудниках, что находило ответное понимание и преданность со стороны коллектива. В 1971 году за значительные трудовые достижения он был награжден Орденом «Знак почета», а предприятие – Орденом Октябрьской Революции.

Сегодня Шелковый комбинат переживает период возрождения, активно развивается и улучшается в соответствии с темпами роста города.

Обязанность каждого поколения – увековечивать память о тех, кто внес свой вклад в историю города и округа, передавая эти знания потомкам. История, которая остается актуальной и сегодня, – это живые свидетельства труда и самоотверженности предыдущих поколений, это жизненно важный элемент, определяющий судьбу города. В каждом элементе архитектуры, в каждом архивном документе отражены судьбы людей, посвятивших свою жизнь созиданию. Они были полны надежд, любви, творчества, преодолевали препятствия, верили в будущее своего города и страны.