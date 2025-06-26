В Наро-Фоминске состоялось ежегодное торжественное мероприятие, посвященное чествованию выдающихся выпускников школ
Фото: [Администрация Наро-Фоминского городского округа]
25 июня в Наро-Фоминской детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой состоялся привычный для местных жителей ритуал награждения медалистов, активных школьников и отличников.
Перед началом официальной части глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ в непринужденной беседе пообщался с юными выпускниками, проявив искренний интерес к их достижениям и увлечениям. Он узнал об их дальнейших планах и поделился собственными воспоминаниями о школьных годах. Затем в торжественной обстановке глава округа вручил ребятам заслуженные награды, а родителям выпускников — благодарственные письма с самыми теплыми пожеланиями.
В этом году медали удостоены 138 выпускников! За каждой наградой стоит непростая история: годы усердной работы учеников, самоотверженность и мастерство учителей, а также поддержка родителей, которая служила ориентиром и помогала ребятам добиваться успеха.
Особую волну аплодисментов вызвали успехи учеников Апрелевской средней общеобразовательной школы № 1, продемонстрировавших значительный прирост числа медалистов.
«Традиционный подарок от округа — поездка на торжественный выпускной в Кремль — станет заключительным ярким моментом в 11-летнем школьном пути. А впереди — новые горизонты, которые, несомненно, покорятся нашим талантливым выпускникам!»- отметили в администрации Наро-Фоминского округа.