В Наро-Фоминске состоялось ежегодное торжественное мероприятие, посвященное чествованию выдающихся выпускников школ

25 июня в Наро-Фоминской детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой состоялся привычный для местных жителей ритуал награждения медалистов, активных школьников и отличников.

Перед началом официальной части глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ в непринужденной беседе пообщался с юными выпускниками, проявив искренний интерес к их достижениям и увлечениям. Он узнал об их дальнейших планах и поделился собственными воспоминаниями о школьных годах. Затем в торжественной обстановке глава округа вручил ребятам заслуженные награды, а родителям выпускников — благодарственные письма с самыми теплыми пожеланиями.

В этом году медали удостоены 138 выпускников! За каждой наградой стоит непростая история: годы усердной работы учеников, самоотверженность и мастерство учителей, а также поддержка родителей, которая служила ориентиром и помогала ребятам добиваться успеха.

Особую волну аплодисментов вызвали успехи учеников Апрелевской средней общеобразовательной школы № 1, продемонстрировавших значительный прирост числа медалистов.