В Наро-Фоминске состоялось еженедельное оперативное совещание

В Наро-Фоминске под руководством главы округа Романа Шамнэ состоялось еженедельное оперативное совещание, в ходе которого традиционно обсудили план работы на текущую неделю и ход выполнения ранее поставленных задач.

Приоритетное внимание заместители уделили отопительному сезону, формированию бюджета на следующий год, подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

«По поручениям с прошедшей недели у нас подтянулась статистика по паспортам готовности МКД. Также завершён план капитального ремонта дорог на текущий год. Комитетам и управлениям даны указания по подготовке к формированию бюджета на следующий год », — отметил глава Роман Шамнэ.

По информации отдела социального развития, обстановка по заболеваемости вирусными инфекциями спокойная и стабильная. Инфекционные отделения работают в штатном порядке.

В округе проходит подготовка к новому учебному году, в которой участвует отдел территориальной безопасности. По состоянию на 19 июля проверили 32 объекта. Установлен срок для устранения вывяленных неполадок. Кроме того, оценивается ситуация с обеспечением школьников учебниками.

«На сегодняшний день у нас более 90% объема учебников полностью в наличии. В остальных школах около 7% — это отдельные предметы, которые будут дополнительно закуплены и доставлены до 1 сентября. Также параллельно ведется работа по привлечению кадров педагогических работников для школы», — сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Муниципальным бюджетным учреждениям было дано поручение до 1 сентября подготовиться к зимней уборке, в частности, проверить работу оборудования, заключить контракты с подрядчиками на ремонт, проверить количество расходных материалов, обеспечить исправную работу техники. Актуальную информацию по каждому пункту передадут в комитет по ЖКХ.

«Завершается благоустройство очистки пруда в ЖК «Весна» в Апрелевке. В пятницу подрядчик планирует приступить к благоустройству пруда в Новой Ольховке в рамках государственной программы «100 прудов и озер», — сообщили в ходе оперативного совещания.

Заместители главы округа на прошлой неделе совершили 10 пеших обходов по территориям и провели три встречи с жителями. Работа в данном направлении будет продолжена. Запланировано восемь обходов и шесть встреч. В среду, 17 июля, в рамках формата выездной администрации 15 жителей деревни Шустиково оставили свои обращения.