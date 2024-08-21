В Наро-Фоминске состоялось очередное заседание Совета депутатов

Главным вопросом совещания стало внесение изменений в окружной бюджет. Предложено полученные из дополнительных источников средства направить на финансирование МБУ благоустройства и дорожного хозяйства. Подобные меры окажут положительное влияние на развитие отрасли.

Во-первых, сотрудники смогут увеличить темпы текущих работ, чтобы завершить их до начала осени. Во-вторых, ведомствам уже сейчас предстоит в рамках подготовки к зимнему периоду приобретать горюче-смазочные материалы, реагенты и спецтехнику. Предоставленная информация о распределении средств способствует пониманию жителей муниципалитета о причинах подобного решения.

«С пояснительной запиской, отражающей изменения, внесенные в бюджет округа, можно ознакомиться на сайте округа в приложении к решению Совета депутатов», — сообщила Администрация муниципалитета.

В Генеральный план округа были внесены изменения. В населенных пунктах муниципалитета Новая, Таширово, Настасьино, Шапкино, Детенково и Редькино запланировано строительство жилых домов и социальной инфраструктуры, что было необходимо указать в документах.

«В основном эти изменения касаются Территориального управления Таширово, что позволит осуществить там не только жилищное строительство, но и возведение всей необходимой инфраструктуры, включая поликлинику и детский сад. Уверен, что это в конечном счете повысит привлекательность не только Таширово, но и всего нашего городского округа», — сказал Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.

Депутаты Наро-Фоминского городского округа также приняли решение о мерах поддержки педагогических работников сферы образования. Важно, чтобы педагоги были заинтересованы в трудоустройстве в учебные организации муниципалитета, что создаст благоприятные условия для предоставления жителям образования.

В ходе совещания было принято ряд муниципальных правовых актов.