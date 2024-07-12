В Наро-Фоминске состоялось заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета

В четверг, 11 июля, в здании Администрации Наро-Фоминского городского округа состоялось заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета и повышению уровня заработной платы сотрудников местных организаций.

Заседание прошло под председательством первого заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Виталия Ширшова. В ходе мероприятия были изучены причины возникновения задолженности по платежам (налоговым и неналоговым). На заседании комиссии лично присутствовали должники.

ИФНС по г. Наро-Фоминску и Администрация Наро-Фоминского городского округа совместно работают над тем, чтобы препятствовать нелегальной занятости. Для реализации данной цели в округе устанавливают тех налоговых агентов, которые выплачивают сотрудникам заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ниже среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности. Руководители таких компаний присутствовали на заседании. Им рекомендовано установить заработную плату, которая будет соответствовать уровню МРОТ. Решение вопроса контролирует региональное правительство.

Первый заместитель главы округа Ширшов напомнил о продолжении декларационной кампании. Срок уплаты НДФЛ истекает в понедельник, 15 июля. В случае несвоевременной оплаты законом РФ предусмотрено различное наказание, в том числе арест транспортного средства.