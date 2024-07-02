В Наро-Фоминске состоялся памятный митинг в честь Дня ветеранов боевых действий
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск]
В понедельник, 1 июля, в парке «Памяти» города Наро-Фоминска состоялся митинг, приуроченный Дню ветеранов боевых действий.
.Возле мемориала «Черный тюльпан» собрались россияне, которые в различные исторические времена становились на защиту интересов Родины. Участники спецоперации на Украине и члены их семей, а также конфликтов на Кавказе и в Афганистане собрались, чтобы почтить память погибших. В мероприятии приняли участие представители окружной администрации и активисты Наро-Фоминского округа, неравнодушные горожане и волонтеры.
«Приятно осознавать, что традиции этого дня переходят от старшего поколения к младшему, а молодые ребята с юных лет чтят память о героях нашей страны, которые отдавали свои жизни, защищая нашу родину», — отметили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
В Администрации отметили, что каждый воин — это самоотверженный патриот, который верен родной стране и служебному долгу.
Организацией митинга традиционно занимались представители ветеранской организации Боевое братство. Параду предшествовала церемония вступления в ряды организации новых членов, которых принято называть братьями.
Председатель наро-фоминского отделения организации «Боевое братство», депутат окружного Совета депутатов Сергей Тестов в торжественной обстановке вручил пополнившим ряды ветеранов землякам значки организации и членские билеты.
Участники мероприятия почтили минутой молчания тех воинов, кто так и не вернулся домой. К мемориалу возложили цветы.