В Наро-Фоминске состоялся выездной прием представителей администрации

Основными участниками встречи стали руководители жилищных ассоциаций и председатели советов многоквартирных домов.

Городская среда — это сложная система, требующая слаженной работы различных служб и ведомств. Эффективность этого взаимодействия во многом определяется тем, насколько полно органы власти осведомлены о насущных нуждах и запросах граждан. К сожалению, нередко и сами жители испытывают недостаток информации о планируемых изменениях в их районе или на придомовой территории. Одна из жительниц Апрелевки обратилась к главе Наро-Фоминского городского округа с просьбой о создании детской игровой зоны между зданиями на Парковой улице.

Представитель Территориального управления Апрелевки пояснил, что реализация данного проекта включена в программу, инициированную губернатором Московской области, и завершение работ запланировано на конец августа. Роман Шамнэ поручил сотрудникам Территориального управления провести консультации с жителями для согласования дизайна и оборудования будущей детской площадки.

В ходе мероприятия представители администрации округа и депутаты призвали председателей советов многоквартирных домов к более активному участию в решении вопросов, требующих проведения общих собраний жильцов. Особую актуальность имеет проблема баланса интересов автомобилистов и пешеходов: владельцы личного транспорта нуждаются в парковочных местах, в то время как пешеходы выступают за благоустройство территории, создание клумб и газонов. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов выполняет важную функцию, способствуя решению проблем жителей посредством взаимодействия с администрацией, Советом депутатов, коммунальными и социальными службами. Современные руководители жилищных ассоциаций, выполняющие функции, которые раньше возлагались на «управляющие дома», сегодня выступают в роли посредников, организаторов и вдохновителей позитивных инициатив, обеспечивая учет мнений различных групп населения и помогая администрации округа принимать взвешенные и обоснованные решения. Прошедшая встреча наглядно это продемонстрировала.