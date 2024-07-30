В Наро-Фоминске спасли собаку, которая провалилась в колодец. Инцидент произошел на территории заброшенных гаражей, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В службу «112» позвонила пожилая женщина, которая рассказала, что ее собака упала в колодец. Самостоятельно вызволить питомца из ловушки жительница не смогла и обратилась за помощью к спасателям.

Специалисты оперативно прибыли на место. Один из них спустился в трехметровый колодец и попытался успокоить напуганное животное. Собака агрессии не проявляла и позволила обвязать себя спасательной веревкой. В результате животное вытащили на поверхность и передали хозяйке.