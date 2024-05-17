В Наро-Фоминске торжественно открыли Патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Патриотическое и памятное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло в Наро-Фоминске 16 мая. Торжественное событие проводят в Московской области во второй раз, собрав участников из разных городов и округов региона.

«Дорогами Победы» проехались 16 человек из разных уголков Московской области. Это люди, получившие инвалидность после травмы во время военной службы, в том числе и на СВО, либо во время спортивной карьеры и при других обстоятельствах.

Автопробег собрал паралимпийцев, членов общественных организаций Подмосковья, участников спецоперации, представителей депутатского корпуса и администраций городских округов области. Все участники проехались по маршруту Победы через города воинской славы, стартовав из Наро-Фоминска в Можайск, Волокамск и Дмитров.

«Низкий поклон всем нашим ветеранам и защитникам Отечества! Вечная память настоящим Героям», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

Патриотический автопробег призван отдать дань уважения к исторической памяти и укрепить связи между жителями разных округов.

Отметим, что участники приехали ради автопробега в Наро-Фоминск из Чехова, Видного, Пушкино, Люберец, Красногорска, Клина, Серпухова, Сергиева-Посада, Химок, Егорьевска, Долгопрудного, Краснознаменска, Старой Купавны и Мытищ. Мероприятие проводит Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».