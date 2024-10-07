В Наро-Фоминске торжественно поздравили учителей с профессиональным праздником

В городском округе Наро-Фоминск 4 октября провели торжественную церемонию в честь Дня учителя. Поздравления получали главные гости праздника — талантливые и опытные педагоги, благодаря которым молодое поколение получает воспитание, необходимый фундамент знаний и поддержку.

Преподаватели, представители Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминска, а также окружные и региональные депутаты собрались в детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой. Пришедших уже в фойе порадовали юные музыканты школы «Гармония» выступлением оркестра. Там же от мастеров художественного отделения разместили тематические работы, яркие и наполненные благодарностью к воспитателям.

Теплые пожелания и поздравления с Днем учителя приняли заслуженные педагоги, многодетные учителя, молодые специалисты и другие отличившиеся сотрудники образовательных учреждений. Примечательно, что сцена собрала свыше 30 учителей, вышедших на работу в 2024 году. При этом 11 из них выпустились из школ округа.

В ходе торжественной церемонии вручили почетные грамоты, благодарственные письма, подарки и многое другое, что позволило подчеркнуть значимость профессионалов и поднять настроение учителям в их праздник.

«Отдельными категориями наград были отмечены педагогические династии. Рекордный стаж одной из таких Наро-фоминских семей, где выросло не одно поколение учителей, превышает 300 лет!» — отметила замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Мероприятие прошло ярко и душевно. На сцене выступили лучшие творческие коллективы округа, которые представили танцевальные и вокальные номера, создав настоящую атмосферу праздника для учителей и почетных гостей.