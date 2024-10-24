В Наро-Фоминске торжественно вручили первые паспорта 12 школьникам

Для наро-фоминских школьников получение первого важного документа — это волнующее событие. Для ребят наступил новый жизненный этап. Теперь они наделены еще большими правами и обязанностями. Администрация сделала этот день для юных горожан запоминающимся. Каждому из участников вручили цветы, памятные сувениры и экземпляр Конституции страны. Традицией для данного мероприятия стала демонстрация видеоролика. В нем ребятам рассказали об истории паспорта. Документ в различные исторические периоды претерпевал ряд изменений.

Торжественное мероприятие провела заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова. После церемонии вручения ребята могли лично сфотографироваться с представительницей Администрации. Традиционно на память также сделали общий снимок.

Правом на торжественную церемонию вручения обладает каждый подросток. Достаточно сообщить о своем желании в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои Документы». Специалист занесет школьника в список участников и будет сообщать всю необходимую информацию: дату и время, место проведения.