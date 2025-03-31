В Наро-Фоминске в честь Дня работников культуры состоялся праздничный концерт

В стенах Центрального дворца культуры «Звезда» в пятницу, 28 марта, в честь Дня работников культуры провели торжественный концерт.

Почетными гостями стали работники домов и дворцов культуры, сотрудники библиотек, музеев, творческих школ, функционирующих на территории Наро-Фоминского городского округа. Специалисты, чья работа неразрывно связана с искусством, с радостью принимали поздравления. Лучшим сотрудникам в торжественной обстановке вручили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Каждая награда — это символ признания значительного вклада специалистов в развитие культурного пространства.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Во время концерта на сцене появлялись лучшие артисты округа и творческие коллективы. Приятным сюрпризом стало выступление Государственного оркестра «Гусляры России». Уникальные музыканты проникновенно исполнили произведения.

Во время концерта в зале образовалась атмосфера, наполненная радостью и позитивом. В администрации округа выразили уверенность, что до следующего празднования Дня работников культуры представители профессии реализуют много новых идей и проектов, продолжат вносить вклад в развитие культурной жизни округа.