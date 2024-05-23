В Наро-Фоминске в ходе 34-го заседания Совета депутатов урегулировали три важных вопроса

Во вторник, 21 мая, в Наро-Фоминске состоялось 34-е заседание Совета депутатов.

Тема окружного бюджета, как и в ходе прошлого заседания, стала приоритетной для депутатов.

Ранее были приняты изменения в бюджете на текущий год.

Теперь спикеры согласовали процедуру отчета по исполнению бюджета за 2023 год.

Решение о внесении изменений в Положение о территориальных управлениях Наро-Фоминского городского округа было принято депутатами единогласно.

Изменения обусловлены выполнением требований действующего российского законодательства.

Депутаты также обсудили, как устранить разногласия относительно различий в наименованиях двух популярных городских парков.

Тема особенно актуальная в преддверии масштабного празднования Дня городского округа и Наро-Фоминска, который признан городом воинской славы.

С первого упоминания о наро-фоминской земле прошло 395 лет.