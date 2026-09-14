В Серпухове врачи вытащили зубную пломбу из гайморовой пазухи пациентки

Врачи Серпуховской больницы извлекли из носа женщины зубную пломбу. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница, которая рассказала, что стоматолог обнаружил в ее левой гайморовой пазухе инородное тело. Им оказался фрагмент зубной пломбы. Вероятно, он попал туда во время давнего лечения зуба. Со временем из-за зубной пломбы в пазухе скопились грибковые массы.

Женщину направили на операцию. Через миниатюрный доступ врачи аккуратно удалили из пазухи грибковые массы и фрагмент пломбы. После этого пазуху промыли антисептиком.

Операция прошла успешно и без осложнений. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, она продолжает наблюдаться у оториноларинголога.

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