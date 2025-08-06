В Наро-Фоминске вручили сертификаты на переселение из аварийного жилья 6 семьям

Общество
Администрация Наро-Фоминского городского округа

Фото: [Администрация Наро-Фоминского городского округа]

Еще 12 семей из Наро-Фоминска обрели шанс на улучшение жилищных условий благодаря реализации Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

На этой неделе заместитель главы Наро-Фоминского округа, Андрей Ковалько, вручил жилищные сертификаты шести семьям, которым предстоит покинуть аварийное жилье и обрести современное, комфортное пространство.

Реализация этой программы стала возможна благодаря последовательной политике губернатора Московской области, Андрея Воробьева:

«Для нас важно, чтобы каждый житель региона чувствовал заботу государства. Расселение аварийного жилья - это вопрос безопасности и качества жизни людей», - неоднократно подчеркивал глава Подмосковья.

Особую радость вызывает тот факт, что жители коммунальных квартир теперь смогут рассчитывать на получение полноценных однокомнатных квартир, что существенно повысит уровень их комфорта. Сертификаты действительны до 1 ноября 2025 года, предоставляя достаточно времени для обдуманного выбора нового места жительства.

«Собственное жилье – это залог комфорта и спокойствия. Мы намерены продолжать эту значимую работу, чтобы обеспечить достойные условия проживания для всех жителей», - подчеркнул Андрей Ковалько.

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