В Наро-Фоминске вручили сертификаты на переселение из аварийного жилья 6 семьям

Еще 12 семей из Наро-Фоминска обрели шанс на улучшение жилищных условий благодаря реализации Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

На этой неделе заместитель главы Наро-Фоминского округа, Андрей Ковалько, вручил жилищные сертификаты шести семьям, которым предстоит покинуть аварийное жилье и обрести современное, комфортное пространство.

Реализация этой программы стала возможна благодаря последовательной политике губернатора Московской области, Андрея Воробьева:

«Для нас важно, чтобы каждый житель региона чувствовал заботу государства. Расселение аварийного жилья - это вопрос безопасности и качества жизни людей», - неоднократно подчеркивал глава Подмосковья.

Особую радость вызывает тот факт, что жители коммунальных квартир теперь смогут рассчитывать на получение полноценных однокомнатных квартир, что существенно повысит уровень их комфорта. Сертификаты действительны до 1 ноября 2025 года, предоставляя достаточно времени для обдуманного выбора нового места жительства.