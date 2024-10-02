В Наро-Фоминске выбрали кандидата на должность Президента Торгово-промышленной палаты округа

Традиционное выездное заседание прошло 27 сентября на базе парк-отеля «Горчухино». Встреча собрала представителей администрации Наро-Фоминска, депутатов и многих других почетных гостей. Встречу Совета Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа (ТПП НФ) провели под председательством Игоря Куимова.

Заседание прошло продуктивно: обсудили множество тем и реализацию разных проектов. Например, акцию «Живая река» и процесс ее трансформации в окружную программу, направленную на уход за прибрежными зонами водоемов в округа.

Также затронули вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в муниципалитете. Как отметили зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов, первый замглавы округа Виталий Ширшов и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов, ТПП НФ внесла большой вклад в развитие округа по части экономики, что, несомненно, помогло предпринимателям разного уровня в Наро-Фоминском горокруге.

Одним из самых важных вопросов встречи стало выдвижение кандидата на должность Президента ТПП НФ. Члены Совета единогласно выступили за первого вице-президента Палаты Надежду Луценко. Она поблагодарила за доверие и возможность продвижения в карьере. Сами выборы на престижную должность в Палату пройдут в декабре 2024 года.