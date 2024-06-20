В Наро-Фоминском ДК «Звезда» состоялся прием граждан в формате «выездная администрация»

Инициативные жители собрались в Наро-Фоминском Центральном дворце культуры «Звезда», где прошел выездной прием администрации городского округа. Вместе с муниципальными властями горожанам удалось обсудить многое, а также найти решение по двум ситуациям.

Ставшая традиционной выездная администрация прошла в ДК с участием замглавы Наро-Фоминского городского округа Михаила Янковского. На встрече жители смогли напрямую задать интересующие вопросы и получить не только развернутые ответы, но и пути решения волнующих проблем. Одна из таких — площадка для выгула собак, которая расположена за ЦДК, где проходила встреча. Целая группа людей, владельцев хвостатых, попросила о расширении места. Заместитель главы округа отметил, что соответствующие работы будут выполнены, а дополнительно там заменят ограждение.

Актуальным стал вопрос жителей, столкнувшихся с неправомерным начислением платежей за обслуживание газового оборудования. В ситуации разбирался председатель окружного Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Олег Щуров. Он обратился в МосОблЕИРЦ по телефону. В ходе диалога проблему удалось решить.