В Наро-Фоминском г.о. глава Роман Шамнэ провел оперативное совещание

На еженедельном оперативном совещании Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ подвел итоги прошедшей недели и обозначил планы на новую.

Совещание состоялось в зале администрации в понедельник, 23 сентября. Традиционно участники мероприятия обсудили актуальные вопросы. Глава муниципалитета сообщил, что 27 сентября планируется запуск отопления объектов первой категории, к которым относят, в частности, детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры, спорта. Многоквартирные дома входят в группу второй категории. Отопление намерены запустить в начале октября. Точная дата зависит от реальных погодных условий.

«Те работы, которые планировали завершить на жилом фонде, на объектах энергетики на этой неделе необходимо закончить, причем качественно», — отметил Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Проверка готовности к зимнему периоду пяти МБУ назначена на период с 1 по 10 октября. Территориальным управлениям округа дано поручение оформить контракты на литой асфальт, который позволяет качественно выполнять ямочный ремонт при повышенной влажности и в холодное время года.

За прошлую неделю рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией возрос. У 23 горожан диагностировали ОРВИ. Им понадобилась госпитализация. Болеют преимущественно дети.

«Инфекционные отделения работают в штатном режиме, во всех есть свободные койки», — проинформировал Глава муниципалитета Роман Шамнэ.

На сайте округа размещена актуальная информация для горожан о том, где можно сделать прививку от гриппа, а также где пройти обследование.

На текущей неделе завершился резервный период для пересдачи ЕГЭ и ОГЭ. Все экзамены прошли в штатном режиме.

«На прошлой неделе состоялся координационный совет по духовно-нравственному воспитанию. Этот Совет создан совместно с представителями Благочиния округа. Обсуждалась совместная работа между школами и Благочинием, расширение взаимодействия со школами, родительским сообществом для формирования и укрепления российских духовных ценностей. Обсуждались вопросы проведения Рождественских чтений. Тема этого года – «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Мероприятия пройдут во всех образовательных и культурных учреждениях», — заявил Глава округа Шамнэ.

Во всех учебных заведения муниципалитета провели «Неделю безопасности дорожного движения». Кроме того, на прошлой неделе состоялось заседание Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и значимых событий. В Совет депутатов направили обращение об увековечивании памяти еще 22 воинов, которые погибли во время выполнения боевых задач в зоне СВО.

Сбор урожая текущего года в округе завершен. Собрано 93,6% от общего плана. Обработали 2772 га земель.

Ознакомиться с ближайшими культурными мероприятиями можно на сайте nfreg.ru.