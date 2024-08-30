В Наро-Фоминском г.о. состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция

В среду, 28 августа, в Наро-Фоминском городском округе состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция «Экосистемный подход в образовании: учиться, трудиться и жить в партнерстве».

Педагоги собрались в Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе №4 имени Владимира Завадского, чтобы рассказать о наработках, сделанных за летний период, расставить приоритеты работы на следующий год. Представители окружной администрации и руководители системы образования, областные и муниципальные депутаты поздравили специалистов с началом нового учебного года.

«Сделать учителя, ученика и его родителей не просто участниками образовательного процесса, но равноправными партнерами, - задача не из легких. Но собравшимся здесь профессионалам ее решение вполне по силам. Они знают, как развить талант каждого ученика, научить его творчески мыслить, находить нестандартные решения, и, конечно, быть искренним патриотом своей Родины. А иначе и быть не может, ведь каждый день они воспитывают и обучают новых компьютерных гениев, блестящих инженеров, внимательных врачей и многих других добрых, трудолюбивых, талантливых и отзывчивых граждан. Другими словами, формируют то, что можно назвать экосистемой, определяющей будущее округа и всей большой страны», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Каждая школа, расположенная в округе, славится профессиональными педагогами и высокими достижениями учеников. Намного примечательнее то, что большинству учебных заведений удается удерживать лидирующие позиции на протяжении многих лет. Каждый год штат сотрудников многих учебных заведений пополняется молодыми специалистами — выпускниками этих школ.

В ходе мероприятия за плодотворный труд и результативную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения Наро-Фоминского г.о. педагогам вручили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма Министерства образования Московской области, Московской областной Думы, окружного Совета депутатов. Лучшим образовательным организациям и отдельным представителям профессии вручили также другие награды.