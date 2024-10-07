В Наро-Фоминском г.о. состоялось торжественное открытие лесопарка «Дубки»
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа состоялось торжественное открытие лесопарка «Дубки».
Мероприятие посвятили также 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 5 октября гости и жители муниципалитета посетили праздник «Там, на неведомых дорожках», приуроченный известным пушкинским героям и завершению комплексного благоустройства лесопарка «Дубки». Поэт прославлял в своих стихотворениях красоту осени, поэтому дата мероприятия была выбрана символично.
Работы по благоустройству лесопарка «Дубки» стартовали в 2023-м году в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу». «Дубки» стали одним из десяти подмосковным лесопарков, в которых благоустройство завершится в нынешнем году.
Организаторы праздника сумели превратить его в настоящую сказку. Гостей встречал Пушкин с обворожительной женой. Они прибыли на бал на праздничной упряжке лошадей. Супруги представляли каждого, кто выходил на сцену. Несравненные номера подготовили артисты и коллективы Дворцов культуры «Апрелевка» и «Звезда», Дворца культуры и спорта «Тамань» и других культурных учреждений города и муниципалитета. Легендарному «Хору русской песни «Мелодия», который также развлекал гостей мероприятия, в нынешнем году исполняется 75 лет.
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
Творческие коллективы Наро-Фоминского историко-краеведческого музея и библиотек города Апрелевка и Селятино помогли нарофоминцам обмануть время и вернуться в прошлое. Мини-выставки и мастер-классы передавали атмосферу «пушкинских времен». Ожившие персонажи сказочного Лукоморья развлекали маленьких и взрослых. Большая территория благоустроенного лесопарка позволяет проводить столь масштабные мероприятия.
После праздника гости с радостью прогулялись по новым аллеям и благоустроенным дорожкам. Они высоко оценили современные детские площадки и спортивные зоны.
«Главный природный арт-объект обновленного лесопарка «Дубки» – Дуб желаний, символически посаженный во время праздника почетными гостями. Хочется верить, что это волшебное древо поможет каждому в исполнении доброй мечты, а «неведомые дорожки» лесопарка станут знакомыми и любимыми всеми, кто живет и гостит в Апрелевке», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.