В Наро-Фоминском г.о. состоялось торжественное открытие лесопарка «Дубки»

Мероприятие посвятили также 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 5 октября гости и жители муниципалитета посетили праздник «Там, на неведомых дорожках», приуроченный известным пушкинским героям и завершению комплексного благоустройства лесопарка «Дубки». Поэт прославлял в своих стихотворениях красоту осени, поэтому дата мероприятия была выбрана символично.

Работы по благоустройству лесопарка «Дубки» стартовали в 2023-м году в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу». «Дубки» стали одним из десяти подмосковным лесопарков, в которых благоустройство завершится в нынешнем году.

Организаторы праздника сумели превратить его в настоящую сказку. Гостей встречал Пушкин с обворожительной женой. Они прибыли на бал на праздничной упряжке лошадей. Супруги представляли каждого, кто выходил на сцену. Несравненные номера подготовили артисты и коллективы Дворцов культуры «Апрелевка» и «Звезда», Дворца культуры и спорта «Тамань» и других культурных учреждений города и муниципалитета. Легендарному «Хору русской песни «Мелодия», который также развлекал гостей мероприятия, в нынешнем году исполняется 75 лет.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Творческие коллективы Наро-Фоминского историко-краеведческого музея и библиотек города Апрелевка и Селятино помогли нарофоминцам обмануть время и вернуться в прошлое. Мини-выставки и мастер-классы передавали атмосферу «пушкинских времен». Ожившие персонажи сказочного Лукоморья развлекали маленьких и взрослых. Большая территория благоустроенного лесопарка позволяет проводить столь масштабные мероприятия.

После праздника гости с радостью прогулялись по новым аллеям и благоустроенным дорожкам. Они высоко оценили современные детские площадки и спортивные зоны.