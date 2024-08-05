В Наро-Фоминском городском округе масштабно отметили День города Апрелевка

На протяжении всего летнего дня жители и гости города участвовали в различных мероприятиях. Так, гостям праздника предлагали проверить свои спортивные навыки. Для взрослых и детей организовали тематические мастер-классы. На территории города также провели ярмарки, где гостям предложили вкусные угощения и разнообразные товары. Артисты удивляли необыкновенными концертными номерами.

Торжественная часть мероприятия прошла на площади у Дома культуры. Представители администрации, в частности, заместитель главы округа-управляющей делами Елена Кузнецова и начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко, наградили грамотами и благодарственными письмами жителей Апрелевки. Слова поздравления с днем города прозвучали со сцены для каждого горожанина.

«Каждый мог найти что-то по своему вкусу и интересно провести время с семьей и друзьями. Спасибо всем, кто пришел на этот чудесный праздник!» — отметили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.

В завершении мероприятия артисты Наро-Фоминского городского округа и музыкальные группы устроили незабываемое шоу. Каждый гость вернулся домой в прекрасном настроении, заряженный особенной атмосферой.