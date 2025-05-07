В Наро-Фоминском округе чествуют ветеранов в преддверии Дня Победы

Вчерашний день ознаменовался вручением памятных подарков и цветов жителям Наро-Фоминска и поселка Калининец. В этот момент ветераны ощутили искреннюю признательность и благодарность за их отвагу и самоотверженный героизм.

Среди тех, кого чествовали, была Валентина Никифоровна Цыганова, техник-лейтенант артиллерийского вооружения (Наро-Фоминск). Она служила в тыловой ремонтно-восстановительной бригаде, обеспечивающей фронт необходимым вооружением, и встретила долгожданный День Победы в Харьковской области.

Также поздравления получил Евгений Семенович Евдокимов, житель Калининца. Молодой, в двадцать лет, он вступил на путь войны после окончания военного училища в июне 1944 года. Его боевой путь пролегал через Закарпатье и Дальний Восток. Евгений Семенович участвовал в сражениях, был ранен, но продолжал сражаться, дойдя до Праги, где и встретил Победу. За свой героизм он удостоен множества наград, в том числе Ордена Красной Звезды, который был найден и вручен ему только спустя 65 лет, а также Орденов Отечественной войны I и II степеней, медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу».

В преддверии 9 мая администрация Наро-Фоминского округа лично поздравит 12 ветеранов. В рамках акции на домах ветеранов установлены именные таблички, свидетельствующие об их заслугах перед Отечеством. Семь табличек размещены в Наро-Фоминске, три – в Калининце, и по одной – в поселках Селятино и Верея.

День Победы – это сложное сочетание грусти и радости, это память, хранящаяся в сердцах каждой семьи. Это то, что сплачивает и дарит непоколебимую силу перед лицом любых вызовов. Война коснулась каждой семьи, принося с собой печальные новости. Однако, несмотря на всеобщую скорбь, советский народ не сломился.Победа была одержана ценой огромных потерь, бессонных ночей на заводах, где создавалась военная техника, слез близких и лишений, но дух народа оставался несгибаемым. Именно благодаря единству, дружбе народов и железной воле к победе Советский Союз смог одержать Победу.