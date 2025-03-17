В Наро-Фоминском округе для работников сферы ЖКХ устроили спортивный праздник

Ежегодно работники ЖКХ встречаются в культурно-спортивном комплексе «Нара», где для них организовывают различные культурные мероприятия. В нынешнем году спортивный праздник прошел в пятницу, 14 марта. В нем приняли участие представители профильных организаций муниципалитета.

В рамках праздничного мероприятия прошла церемония награждения. В администрации отметили, что награждать сотрудников есть за что. Лучший слесарь-сантехник, лучший штукатур-маляр, лучший диспетчер — продолжать список можно долго. Сотрудники получали почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности от главы городского округа Романа Шамнэ и окружного Совета депутатов.

В администрации отметили, что каждый сотрудник ЖКХ заслуживает слов благодарности. Ведь это люди, благодаря которым в квартиры местных жителей подается вода, работает канализация. Рабочие следят за состоянием кровель и решают ряд других не менее важных задач. В итоге жители муниципалитета могут жить в комфортных условиях. Несмотря на сложные будни, сотрудники ЖКХ умеют развлекаться. Они активно принимали участие в спортивном мероприятии.

Работники сферы ЖКХ с легкостью подтягивались и играли в настольный теннис, перетягивали канат и соревновались в гиревой тяге. Армрестлинг, мини-футбол и многие другие развлечения подготовили для участников организаторы. Команды сформировались из руководителей и подчиненных. Во время игры для них ничего не поменялось — предстояло стать единым коллективом, чтобы показать блестящий результат.