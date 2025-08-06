В Наро-Фоминском округе идет масштабное благоустройство дворовых территорий

Один из самых успешных примеров – двор в Новой Ольховке, где уже завершено 70% работ по плану. Жители домов, расположенных на улице Магистральной, ранее обращавшиеся к главе округа Роману Шамнэ с просьбой о благоустройстве, с радостью наблюдают за воплощением своих идей.

Трансформация коснулась сразу нескольких жилых домов. При разработке проекта были учтены все пожелания местных жителей. Так, парковочное пространство было увеличено до 50 парковочных мест, а также проложено 850 квадратных метров новой плитки для пешеходных дорожек. Для ускорения процесса работы ведутся в две смены, что позволяет значительно опережать установленные сроки. Глава округа Роман Шамнэ лично проинспектировал ход работ и, вместе с местными жителями, оценил качество и скорость проведения благоустройства.

Жители выразили удовлетворение уже достигнутыми результатами, но подчеркнули, что предстоит еще немало работы. В скором времени планируется замена старых, аварийных деревьев на новые, установка современных скамеек и создание комфортных зон для отдыха. В рамках комплексной программы благоустройства в Наро-Фоминском округе запланировано улучшение 12 дворовых территорий.