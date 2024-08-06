В Наро-Фоминском округе идет проверка готовности образовательных учреждений
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
Образовательные организации Наро-Фоминского округа проходят проверку межведомственной комиссией.
Комиссия проверяет учебные заведения всех уровней: школы, колледжи и детские сады, спортивные школы и дома творчества. Подобные проверки проходят каждый год в преддверии старта нового учебного года.
Члены комиссии оценивают, как в учреждении соблюдают требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности, как выполнено благоустройство территории, как заведение обеспечит пожарную и антитеррористическую безопасность. Также комиссия контролирует уровень готовности к отопительному сезону. Не менее важные вопросы — готовность пищеблоков, укомплектованность педагогическими кадрами и обеспеченность учебниками.
В состав комиссии входят представители различных организаций, в частности, УМВД и ОГИБДД, Росгвардия, администрация муниципалитета, управление по образованию, государственный пожарный надзор, профсоюз работников образования. В случае выявления каких-либо замечаний их необходимо ликвидировать до 1 сентября.
«Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены в плане санитарной, антитеррористической, экологической и дорожной безопасности. Необходимо учитывать возможности и потребности всех участников образовательного процесса», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.