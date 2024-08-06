В Наро-Фоминском округе идет проверка готовности образовательных учреждений

Комиссия проверяет учебные заведения всех уровней: школы, колледжи и детские сады, спортивные школы и дома творчества. Подобные проверки проходят каждый год в преддверии старта нового учебного года.

Члены комиссии оценивают, как в учреждении соблюдают требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности, как выполнено благоустройство территории, как заведение обеспечит пожарную и антитеррористическую безопасность. Также комиссия контролирует уровень готовности к отопительному сезону. Не менее важные вопросы — готовность пищеблоков, укомплектованность педагогическими кадрами и обеспеченность учебниками.

В состав комиссии входят представители различных организаций, в частности, УМВД и ОГИБДД, Росгвардия, администрация муниципалитета, управление по образованию, государственный пожарный надзор, профсоюз работников образования. В случае выявления каких-либо замечаний их необходимо ликвидировать до 1 сентября.