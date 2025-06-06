В Наро-Фоминском округе начали действовать «Умные каникулы»

В этом году проект правительства Московской области под названием «Умные каникулы» развернулся сразу в пяти учебных заведениях Наро-Фоминского округа: школах № 1, № 4, № 7 города Наро-Фоминска, Апрелевской школе № 1 и Селятинской школе № 1. Летняя программа рассчитана на более чем 4200 юных жителей района.

«Умные каникулы» – это площадка, где дети могут не только весело и активно отдохнуть, но и существенно обогатить свои знания и приобрести ценные умения. На протяжении всего июня ребят ждут насыщенные мероприятия, охватывающие самые разные направления: от культуры и спорта до творчества и интеллектуальных игр.

Участникам предстоит погрузиться в увлекательные проекты, пройти захватывающие квесты, поучаствовать в интерактивных играх, посетить творческие мастер-классы и принять участие в разнообразных конкурсах. Каждый день насыщен яркими событиями и предоставляет отличные возможности для самовыражения. Квалифицированные педагоги и опытные вожатые создают теплую и дружелюбную атмосферу, где каждый ребенок чувствует себя комфортно и защищено.

Особое внимание в программе уделяется гармоничному развитию личности. Помимо развлекательных мероприятий, запланированы занятия, направленные на развитие логики, творческого мышления, умения эффективно общаться и проявлять лидерские качества. Дети смогут попробовать свои силы в различных областях, от освоения робототехники и программирования до погружения в мир театрального искусства и журналистики.