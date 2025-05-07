В Наро-Фоминском округе открыли мемориал героям боевых действий и локальных конфликтов

В поселке Васильчиново Наро-Фоминского городского округа состоялось торжественное открытие памятного комплекса, воздвигнутого в честь участников военных действий и локальных конфликтов.

Этот значимый проект был реализован благодаря активному участию местных жителей, искренне стремящихся увековечить память о героизме и самопожертвовании наших земляков. Новый мемориальный комплекс призван стать воплощением признательности и глубокой благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, отстаивая интересы Отечества.

На церемонии открытия присутствовали представители администрации, депутаты, учащиеся школ, активные жители поселка и представители общественности. В атмосфере всеобщего уважения и гордости звучали слова, посвященные подвигу защитников.

«В нынешний сложный период особенно актуально бережно хранить память о доблестных поступках наших сограждан. Их стойкость и преданность долгу служат образцом для подражания. Мы обязаны донести до молодого поколения осознание того, какой ценой достается нам мир и спокойствие», – подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.

Памятный комплекс станет местом, где каждый сможет отдать дань уважения героям и переосмыслить важность мирного сосуществования и свободы.