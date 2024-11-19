В Наро-Фоминском округе подведены итоги работ по капитальному ремонту МКД

В Наро-Фоминском городском округе предоставили информацию о реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта общего имущества МКД в 2024 году.

План работ был сформирован на 2023-2025 годы. В нынешнем году специалисты ремонтировали кровли, фасады, заменяли внутридомовые инженерные системы и выполняли другие виды работ, направленные на предоставление жителям комфортных условий проживания.

В частности, в городе Наро-Фоминск специалисты отремонтировали кровли многоквартирных домов по следующим адресам:

• ул. Совхозная, д. 2,

• ул. Карла Маркса, д. 7, 20, 28,

• ул. В/городок 3, д. 9,

• ул. Калинина, д. 17,

• ул. Шибанкова, д. 18,

• ул. Профсоюзная, д. 41.

В настоящее время в городе Наро-Фоминск работы по ремонту кровель в МКД выполняют по таким адресам:

• ул. Латышская, д.14,

• ул. Ленина, д. 35.

А также в деревне Софьино (д. 3) и селе Атепцево, (ул. Речная, д. 10).

Завершены работы по ремонту фасадов в домах № 8, 9 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. В/городок 3. В настоящее время специалисты проводят аналогичные работы по следующим адресам в г. Наро-Фоминск:

• с. Атепцево, ул. Совхозная, д. 2,

• ул. Комсомольская, д. 4, 6,

• ул. Луговая, д. 7,

• ул. Профсоюзная, д. 40, 41,

• ул. Шибанкова, д. 18.

На протяжении 2024 года специалисты также выполняли работы по замене внутридомовых инженерных систем в МКД. В частности, работы завершены в г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 17 и г. Наро-Фоминск, ул. В/городок 3, д. 2, 3, 4, 9, 8.

В г. Наро-Фоминск, р. п. Калининец, д. 262 понадобилось проведение ремонта лифта. Ремонт произведен. Кроме того, в 23-ех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципалитета, отремонтировали системы внутреннего и фасадного газопровода, в частности, в таких населенных пунктах: с. Атепцево, д. Софьино и в г. Наро-Фоминске.

Переустройство системы газопровода многоквартирных домов понадобилось по улице Совхозной в с. Атепцево. Работы выполнены в рамках капитального ремонта. Теперь дома потребляют природный, а не сжиженный газ.

Капитальные ремонтные работы осуществлены в 33 многоквартирных домах Наро-Фоминского округа. Продолжаются еще в 11 МКД.