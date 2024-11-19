В Наро-Фоминском округе подведены итоги работ по капитальному ремонту МКД
Фото: [пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.]
В Наро-Фоминском городском округе предоставили информацию о реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта общего имущества МКД в 2024 году.
План работ был сформирован на 2023-2025 годы. В нынешнем году специалисты ремонтировали кровли, фасады, заменяли внутридомовые инженерные системы и выполняли другие виды работ, направленные на предоставление жителям комфортных условий проживания.
В частности, в городе Наро-Фоминск специалисты отремонтировали кровли многоквартирных домов по следующим адресам:
• ул. Совхозная, д. 2,
• ул. Карла Маркса, д. 7, 20, 28,
• ул. В/городок 3, д. 9,
• ул. Калинина, д. 17,
• ул. Шибанкова, д. 18,
• ул. Профсоюзная, д. 41.
В настоящее время в городе Наро-Фоминск работы по ремонту кровель в МКД выполняют по таким адресам:
• ул. Латышская, д.14,
• ул. Ленина, д. 35.
А также в деревне Софьино (д. 3) и селе Атепцево, (ул. Речная, д. 10).
Завершены работы по ремонту фасадов в домах № 8, 9 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. В/городок 3. В настоящее время специалисты проводят аналогичные работы по следующим адресам в г. Наро-Фоминск:
• с. Атепцево, ул. Совхозная, д. 2,
• ул. Комсомольская, д. 4, 6,
• ул. Луговая, д. 7,
• ул. Профсоюзная, д. 40, 41,
• ул. Шибанкова, д. 18.
На протяжении 2024 года специалисты также выполняли работы по замене внутридомовых инженерных систем в МКД. В частности, работы завершены в г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 17 и г. Наро-Фоминск, ул. В/городок 3, д. 2, 3, 4, 9, 8.
В г. Наро-Фоминск, р. п. Калининец, д. 262 понадобилось проведение ремонта лифта. Ремонт произведен. Кроме того, в 23-ех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципалитета, отремонтировали системы внутреннего и фасадного газопровода, в частности, в таких населенных пунктах: с. Атепцево, д. Софьино и в г. Наро-Фоминске.
Переустройство системы газопровода многоквартирных домов понадобилось по улице Совхозной в с. Атепцево. Работы выполнены в рамках капитального ремонта. Теперь дома потребляют природный, а не сжиженный газ.
Капитальные ремонтные работы осуществлены в 33 многоквартирных домах Наро-Фоминского округа. Продолжаются еще в 11 МКД.